Shawcross beendet Karriere

Ryan Shawcross hängt seine Schuhe an den Nagel. Dies gibt der 34-jährige Innenverteidiger über die Vereinsseite von Inter Miami bekannt, für den er seit Frühjahr 2021 aktiv war, bekannt. Davor hielt der Engländer 13 Jahre lang die Defensive bei Stoke City zusammen.

Thank You, Shawcross 🖤💗#InterMiamiCF defender Ryan Shawcross has announced his retirement from professional fútbol following an accomplished 16-year career. https://t.co/18d5xl7QON