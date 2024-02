Südkorea: Klinsmann vor Rauswurf

Jürgen Klinsmann wird wohl in Kürze seinen Posten als Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft räumen müssen. „Aus einer Reihe von Gründen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Klinsmann nicht mehr in der Lage ist, weiter die Rolle des Cheftrainers der Nationalmannschaft auszuüben. Diese Schlussfolgerung werden wir der KFA (Korea Football Association, Anm. d. Red.) mitteilen“, erklärte der Technische Direktor Hwangbo Kwan nach einer mehr als dreistündigen Krisensitzung des Nationalmannschaftskomitees der südkoreanischen Nachrichtenagentur ‚Yonhab‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klinsmann steht seit rund einem Jahr in Südkorea an der Seitenlinie, die Kritik am Weltmeister von 1990 riss allerdings nie ab. Zum Verhängnis wird dem 59-Jährigen nun nicht nur das vorzeitige Aus beim Asien-Cup. Vor allem die laxe Mannschaftsführung soll für Kritik gesorgt haben. Die Entscheidung über die Entlassung trifft allerdings nicht allein das Nationalmannschaftskomitee. Das letzte Wort hat der KFA-Vorstand. Es ist aber davon auszugehen, dass die Verbandsspitze der Empfehlung folgen wird.