Newcastle umgarnt RB-Duo | Leipzig holt neuen Torwart

RB Leipzig muss sich womöglich für einen finanzstarken Transfer-Angriff aus England wappnen. Laut ‚Sky‘ zeigt Newcastle United konkretes Interesse an den beiden Mittelfeldspielern Amadou Haidara (25) und Dominik Szoboszlai (22). Letzterer soll weiter oben auf der Liste stehen.

Sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen habe der Premier League-Dritte das Duo beobachtet, zuletzt bei der 0:2-Niederlage in Leverkusen. Haidara steht noch bis 2025 unter Vertrag, Szoboszlai ein Jahr länger. Beide kamen für rund 20 Millionen Euro aus Salzburg. Szoboszlai besitzt nun eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro.

Zingerle kommt

Ob Newcastle konkrete Schritte einleiten wird, bleibt abzuwarten: Erfolgt sind diese derweil bei Leopold Zingerle (29). Die ‚Leipziger Volkszeitung‘ berichtet, dass der Torhüter im Sommer vom SC Paderborn zu RB wechseln wird. Der Medizincheck stehe noch aus.

Beim Zweitligisten ist Zingerle nur Ersatz, sein Vertrag in Paderborn läuft am Saisonende aus. In Leipzig soll der Keeper dann den Kaderplatz von Örjan Nyland (32) einnehmen, dessen Kontrakt ebenfalls endet.