Bundesliga-Trio erkundigt sich nach St. Pauli-Abräumer Smith

In der vergangenen Saison konnte sich der FC St. Pauli lange Zeit Hoffnung auf den Aufstieg in die Bundesliga machen, aktuell geht der Blick des Zweitliga-Zwölften tabellarisch eher nach unten. Doch es gibt auch gute Nachrichten bei den Kiezkickern. Beispielsweise das 3:0 über den Lokalrivalen Hamburger SV in der vergangenen Woche oder aber die Entwicklung von Eric Smith.

Der 25-jährige Schwede ist zurzeit einer der besten Spieler bei St. Pauli, überzeugt auf der Sechs oder als Teil einer defensiven Dreierkette. Das hat offenbar drei Bundesligisten auf den Plan gerufen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigen Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach Interesse an einem Wintertransfer. Das Trio habe sich bereits nach Smiths Vertragsmodalitäten erkundigt.

Der Schwede ist noch bis 2024 an St. Pauli gebunden. Die ‚Bild‘ spekuliert, dass sich eine Ablöse auf rund vier Millionen Euro belaufen könnte. 2021 war Smith noch für rund 500.000 Euro von KAA Gent nach Hamburg gewechselt.