Aston Villa angelt sich Martínez

Aston Villa hat eine neue Nummer eins im Tor. Wie der Klub aus Birmingham bekanntgibt, wechselt Emiliano Martínez vom FC Arsenal an den Villa Park. Der 28-jährige Schlussmann unterschreibt einen Vierjahresvertrag. Dem Vernehmen nach werden 21,5 Millionen Euro Ablöse fällig. In acht Jahren stand der Argentinier in 38 Pflichtspielen im Gunners-Tor.

„Wir wissen, wie hoch Arsenal ihn eingeschätzt hat und wir haben seine herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison in einer Trophäen gewinnenden Spitzenmannschaft beobachtet“, sagt Chefcoach Dean Smith, „wir machten den Schritt auf Emi zu, als wir die Gelegenheit sahen, da es selten ist, einen Torhüter der Spitzenklasse kaufen zu können, der noch nicht das Höchstalter erreicht hat und daher langfristig ein Schlüsselspieler für unseren Klub sein kann.“