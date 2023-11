Thuram über Wechsel: „War klar, dass ich zu Inter komme“

Marcus Thuram hat über seinen Wechsel zu Inter Mailand gesprochen, der aus seiner Sicht schon vor zwei Jahren in Stein gemeißelt war. Gegenüber ‚DAZN‘ (zitiert via ‚calciomercato.com‘) sagt der Angreifer: „Federico Dimarco erzählte mir, dass er seit zwei Jahren auf mich gewartet hatte. Inter war ein Gefühl, das ich in mir trug. Ich hatte mich zwei Jahre zuvor verletzt, als ich zu Inter gehen wollte. Es ging mir sehr schlecht, weil ich mir bereits vorgestellt hatte, hier zu sein. Ich wollte hierherkommen.“ Es war für Thuram am Ende „klar, dass ich zu Inter komme.“

Zur Erinnerung: Im Sommer 2021 verhandelten Borussia Mönchengladbach und die Nerazzurri über den Transfer des Franzosen. Eine Ablöse zwischen 30 und 35 Millionen Euro stand im Raum. Am Ende verhinderte jedoch eine Verletzung den Wechsel nach Italien. Diesen Sommer holte Thuram Verpasstes nach. Mit 13 Torbeteiligungen in 16 Einsätzen ist die Ausbeute des 26-Jährigen mehr als ordentlich. „Als ich ankam, dachte ich nicht daran, was ich bewirken könnte, sondern daran, mich so gut wie möglich anzupassen“, sagt Thuram weiter, „ich wusste, dass die Mannschaft bereits sehr stark war, ich wollte mich in das Spiel einfügen. Taktisch habe ich mich sehr verbessert, seit ich hier bin.“