Mit speziellem Plan: Hertha holt Dudziak

Neuzugang Nummer vier für Hertha BSC. Wie die Berliner mitteilen, wechselt Jeremy Dudziak in die Hauptstadt. Der 27-Jährige kommt von Ligakonkurrent Greuther Fürth und unterschreibt bei der Alten Dame einen Vertrag bis 2024. Bei Hertha ist der gelernte Mittelfeldspieler als Linksverteidiger eingeplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Benjamin Weber sagt zu den Plänen mit Dudziak: „Jeremy ist ein erfahrener und vielseitiger Spieler, der seine Stärken als Außenverteidiger besitzt und im Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist. Zudem verfügt er über viel Erfahrung und Einsätze in der 2. Bundesliga. Mit ihm bekommen wir einen spielstarken Profi mit einer sehr guten Technik.“

Lese-Tipp

Hertha: Cigerci vor Abschied?

Für den Neuling selbst ist die Umstellung auf die linke Abwehrseite kein Problem: „Ich bin flexibel und auf mehreren Positionen einsetzbar. In der Jugend habe ich meist im Mittelfeld gespielt, meine ersten Schritte bei den Profis habe ich allerdings als Linksverteidiger gemacht – und dort fühle ich mich auch nach wie vor am wohlsten.“ Bei Fürth lief der Linksfuß zuletzt mehrheitlich auf der Zehn auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Dudziak holt sich Hertha eine Menge Portion an Erfahrung für die zweite Liga an Bord. Der gebürtige Hamburger kennt sich nach 156 Partien für den FC St. Pauli, den Hamburger SV und Greuther Fürth bestens in Liga zwei aus.