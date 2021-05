32-Millionen-Gehalt: Al Duhail lockt Calhanoglu

Hakan Calhanoglu hat offenbar ein äußerst lukratives Angebot aus Katar vorliegen. Wie Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano berichtet, offeriert Al Duhail dem offensiven Mittelfeldspieler einen Dreijahresvertrag. Satte 32 Millionen Euro Jahresgehalt werden dem offensiven Mittelfeldspieler vom AC Mailand angeblich geboten.

Zuletzt zog sich der Vertragspoker mit dem 27-Jährigen, dessen Kontrakt bei den Rossoneri am Saisonende ausläuft. Al Duhail hofft nun offenbar aus der Ungewissheit um Calhanoglus Zukunft Kapital schlagen zu können. In der laufenden Spielzeit gehört der schussstarke Rechtsfuß zu den Leistungsträgern bei Milan. In 42 Pflichtspielen gelangen Calhanoglu neun Treffer und zwölf Assists.