Nächster Bundesligist will BVB-Flirt Banzuzi

Der VfB Stuttgart steigt allem Anschein nach in den Poker um Ezechiel Banzuzi (20) ein. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge sind die Schwaben heiß auf den Mittelfeldspieler, der beim belgischen Erstligigsten OH Leuven bis 2026 unter Vertrag steht.

Laut dem Boulevardblatt wollen die Schwaben ihre zentrale Achse um einen Spieler erweitern. Für einen neuen Achter, der Druck auf die etablierten Angelo Stiller (23) und Atakan Karazor (28) ausüben soll, würde der amtierende Vizemeister sogar einen zweistelligen Millionen-Betrag investieren.

Die Summe könnte ausreichen, damit Leuven einem Verkauf zustimmt. Banzuzis aktueller Arbeitgeber fordert dem Vernehmen nach ein Jahr vor Vertragsende 15 Millionen Euro. Nicht ausgeschlossen aber, dass der Preis angesichts der namhaften Interessenten nochmal nach oben korrigiert wird.

Neben dem VfB sind auch Borussia Dortmund, die AS Monaco und West Ham United an dem niederländischen U21-Nationalspieler dran, der sowohl mit seiner Physis (1,91 Meter) als auch seinen Fähigkeiten am Ball überzeugt (neun Scorerpunkte). Berichten zufolge hat der BVB sogar schon eine Offerte über mehr als zehn Millionen Euro eingereicht. Eine Wechseltendenz zeichnet sich bislang nicht ab.