Juve verkündet nächste Verlängerung

Kurz nach der Vertragsverlängerung mit Außenverteidiger Andrea Cambiaso (24) tütet Juventus Turin den nächsten Deal ein. Die Alte Dame stattet Innenverteidiger Daniele Rugani (29) mit einem bis 2026 datierten Kontrakt aus. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre Ende Juni ausgelaufen.

Rugani gehört bei Juve zu den Ergänzungsspielern. In der abgelaufenen Spielzeit kam der italienische Nationalspieler (sieben Länderspiele) in wettbewerbsübergreifend 17 Partien zum Einsatz, davon 13 Mal in der Startelf.