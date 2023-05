Bundesliga-Fünfkampf um Kaufmann: Entscheidung diese Woche

Mikkel Kaufmann wird die zweite Liga wohl hinter sich lassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der 22-jährige Stürmer fünf Angebote von Bundesliga-Klubs sowie jeweils zwei aus Frankreich und Belgien auf dem Tisch liegen. Namentlich werden der VfB Stuttgart und Werder Bremen, das bereits vor wenigen Wochen mit dem Dänen in Verbindung gebracht wurde, genannt.

Es sei wahrscheinlich, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung über Kaufmanns Zukunft fallen wird. Ein Verbleib beim Karlsruher SC, der eine Kaufoption auf den Leihspieler des FC Kopenhagen besitzt, ist offenbar vom Tisch. Gut möglich, dass sich der KSC mit Kaufmann nicht auf einen Anschlussvertrag einigen konnte.

Dessen neuer Klub muss dem ‚kicker‘ zufolge eine Ablöse von knapp über einer Million Euro nach Kopenhagen überweisen. Dort steht Kaufmann noch bis 2024 unter Vertrag. Der 22-Jährige kommt in dieser Saison auf zehn Tore und acht Vorlagen in 30 Zweitliga-Einsätzen, 14 dieser Torbeteiligungen schaffte er in einer formstarken Rückrunde.