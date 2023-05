Paderborn holt ersten Neuzugang

Der SC Paderborn rüstet sich für die kommende Saison. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der 21-jährige Laurin Curda ablösefrei vom Regionalligisten TSG Balingen an die Pader. Ausgebildet wurde der Abwehrmann beim VfB Stuttgart und bei der TSG Hoffenheim. Zur Vertragslänge macht der SCP keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dafür lässt sich Sportchef Benjamin Weber zitieren: „Laurin bringt spielerisch und körperlich alle Voraussetzungen mit, um sich in der 2. Bundesliga zu etablieren. Er kann in der Innenverteidigung, aber auch auf der Außenbahn eingesetzt werden. Wir wollen sein Potenzial in Paderborn gezielt weiterentwickeln.“

Lese-Tipp

Erster Sommer-Neuzugang: Werder schnappt sich Kownacki