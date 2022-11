Demichelis unterschreibt bei River Plate

Martín Demichelis ist nun auch offiziell Trainer von River Plate. In der Nacht auf den heutigen Donnerstag setzte der ehemalige Bayern-Verteidiger seine Unterschrift beim argentinischen Erstligisten. „Vielen Dank an alle Führungskräfte und alle Fans, die mir ihr Vertrauen und ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht haben. Zusammen mit meiner Gruppe werden wir diesen Beruf ehren, damit River diesen erfolgreichen Weg fortsetzt“, so Demichelis.

Schon am Montag hatte der FC Bayern den bevorstehenden Wechsel zu River Plate verkündet. Die finale Unterschrift stand aber noch aus. In München war Demichelis seit über eineinhalb Jahren für die zweite Mannschaft in der Regionalliga verantwortlich. Auf den 41-jährigen Argentinier, der als aktiver Spieler 259 Mal für die Bayern auflief, folgte NLZ-Leiter Holger Seitz.