HSV & Hannover duellieren sich um Kraev

Mittelfeldspieler Andrian Kraev könnte in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga seine Brötchen verdienen. Wie das bulgarische ‚Gong.bg‘ berichtet, buhlen Hannover 96 und der Hamburger SV um den ehemaligen Kapitän von Levski Sofia, der in diesem Sommer ablösefrei zu haben ist. Demnach führt der 25-Jährige derzeit Verhandlungen mit beiden Nordklubs.

Kraev wurde zum Jahreswechsel aussortiert, als klar war, dass er seinen Vertrag auslaufen lässt. Zuvor stand der Sechser in 26 Pflichtspielen auf dem Platz. Deutschen Fußballfans ist der bulgarische Nationalspieler wohl nur in Frankfurt ein Begriff. Der Abräumer unterlag mit seinem Team im August Eintracht Frankfurt in der Qualifikation für die Europa Conference League (1:1 und 0:2).