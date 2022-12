Benfica: Ramos-Verkauf nur unter einer Bedingung

Benfica Lissabon schiebt einem vorzeitigen Abschied von Gonçalo Ramos einen Riegel vor. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der portugiesische Erstligist den 21-Jährigen im Winter halten und frühestens im Sommer verkaufen möchte. Bereits diesen Sommer habe der Klub Offerten für Ramos abgelehnt. Durch das Erreichen des Champions League-Achtelfinales sei ein zeitnaher Verkauf nicht zwingend notwendig. Hinzukäme die Vertragslaufzeit bis 2026, die dem Klub von Trainer Roger Schmidt in die Karten spielt. Sollten aufgrund von Ramos starken WM-Leistungen unmoralische Angebote bei den Adlern eingehen, könne ein Verkauf unter Umständen dennoch ein Thema werden.

In Katar stand der 1,85 Meter große Mittelstürmer in vier Partien auf dem Rasen. Er erzielte drei Tore und steuerte eine Vorlage bei. Seine vier Scorer sammelte der Rechtsfuß allesamt beim 6:1 Sieg der Portugiesen gegen die Schweiz. Ramos wurde in der Vergangenheit bereits mit dem FC Bayern, Paris St. Germain, Newcastle United und weiteren illustren Namen in Verbindung gebracht.

