VfB-Leihgabe Silas forciert Winter-Wechsel

Nach einem halben Jahr würde Silas Katompa Mvumpa das Kapitel Roter Stern Belgrad gerne hinter sich lassen. Einem Bericht von ‚Sky‘ ist zu entnehmen, dass der Flügelflitzer im Winter den Abflug plant, obwohl er eigentlich noch bis zum Ende der Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Interesse sollen der FC Everton sowie der FC Villarreal bekunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund ist, dass Silas in der Champions League nicht so regelmäßig eingesetzt wird wie gewünscht. Dem Bezahlsender zufolge könnte er Serbien per Kaufoption über zehn Millionen Euro fest verlassen. Die Ablöse würde zwar vollständig nach Belgrad fließen, der VfB soll sich allerdings eine zehn bis 15-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung im Falle eines anschließenden Transfers gesichert haben.