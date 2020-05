Hertha-Treue: Ngankam vor Verlängerung?

Hertha BSC hat offenbar das Rennen um Jessic Nagankam gegen zahlreiche andere Klubs gewonnen. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht der 19-jährige Angreifer, der am Samstag beim 3:0 in Hoffenheim sein Bundesliga-Debüt feierte, vor der Verlängerung seines auslaufenden Vertrags.

An Ngankam bekunden unter anderem der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach Interesse. Mit elf Toren und elf Assists in 22 Spielen für die zweite Mannschaft machte das Hertha-Eigengewächs in dieser Saison nachhaltig auf sich aufmerksam. Unter Bruno Labbadia hat der deutsche Juniorennationalspieler nun eine echte Perspektive bei den Profis.