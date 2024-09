Ten Hags nächste letzte Chance: Job-Showdown gegen die Spurs?

Ein in der englischen Sportsprache oft verwendeter Begriff ist der des „Last Chance Saloon“. Gemeint ist jemand, der sich in einer schwierigen Situation befindet, in der es noch eine letzte Chance gibt, sie wiedergutzumachen. Erik ten Hag hat diesen Saloon während seiner etwas mehr als zweijährigen Amtszeit bei Manchester United schon das ein oder andere Mal betreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch jedes Mal gelang es dem Niederländer, das Ruder im letzten Moment herumzureißen. Wie beispielsweise der Gewinn des FA Cups in der vergangenen Spielzeit. Doch wenige Monate nach dem Triumph hat ten Hag seinen üblichen Platz im Last Chance Saloon eingenommen. Nach einem wieder einmal durchschnittlichen – und damit für den englischen Rekordmeister enttäuschenden – Saisonstart kommen erneut Zweifel am United-Coach auf.

Lese-Tipp

United: Ten Hag gibt Yoro-Update

Schon unter der Woche hatte der ‚Express‘ nach dem 1:1-Unentschieden gegen den FC Twente in der Europa League geschrieben: „United-Fans werden sich fragen, warum ihr Team nach zwei vollen Spielzeiten unter seiner Leitung und Ausgaben in Höhe von 615 Millionen Pfund für Neuverpflichtungen genauso unbeständig und zahnlos ist wie zu ten Hags Amtsbeginn.“ Eine deutliche Weiterentwicklung des Teams ist nach wie vor nicht zu erkennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Richtungsweisendes Duell

Das sehen die Verantwortlichen in Manchester offenbar genauso. Schließlich hatte man erst im Juli den Vertrag mit ten Hag bis 2026 verlängert, in der Überzeugung, dass der Gewinn des FA Cups der Beginn einer erfolgreichen Ära am Old Trafford war. Nun stehen laut ‚CaughtOffside‘ nun jobentscheidende Partien für den 54-Jährigen an. Sollten keine besseren Leistungen und Ergebnisse zu sehen sein, sind ten Hags Tage in Manchester endgültig gezählt.

Der erste Gradmesser für den derzeitigen Tabellenelften wartet am heutigen Sonntagnachmittag (17:30 Uhr) gegen das ebenfalls schlecht gestartete Tottenham Hotspur (Platz zehn). Danach folgt das Europa League-Auswärtsspiel gegen den FC Porto sowie die Ligaduelle gegen Aston Villa und den FC Brentford. Doch schon die Spurs-Partie dürfte maßgebend sein, schließlich wäre es die Gelegenheit, einen Konkurrenten um die internationalen Plätze hinter sich zu lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Red Devils liegen die ersten Nachfolgerpläne schon in der Schublade. Laut dem Bericht von ‚CaughtOffisde‘ wird Massimilliano Allegri als möglicher Nachfolger für ten Hag in Betracht gezogen. Der Italiener ist seit seinem Ende bei Juventus Turin im Mai ohne Klub und kann einen vollen Trophäenschrank mit den Bianconeri nachweisen. Ten Hag muss also liefern, am besten schon am heutigen Sonntagnachmittag gegen Tottenham.