Rashford: Für 35 Millionen zum Traumklub?

Marcus Rashford wird voraussichtlich im Sommer ein neues Kapitel aufschlagen. Wie die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sport‘ berichtet, will der Engländer unbedingt zum FC Barcelona und befindet sich bereits in Gesprächen mit den Katalanen. Demnach müsste der Top-Klub 35 Millionen Euro an Manchester United überweisen, um den Angreifer nach Spanien zu holen.

Schon im Winter wollte der 27-Jährige zu seinem Wunschklub, damals scheiterten die Verhandlungen aber unter anderem an der finanziellen Situation des spanischen Tabellenführers. Rashford empfiehlt sich seither bei Aston Villa für höhere Aufgaben. Doch noch immer müsste Barça hohe Einnahmen generieren, um sich seine Dienste leisten zu können.