Klare Tendenzen: Musialas Doppel-Entscheidung

Vertrag

Bislang besitzt Jamal Musiala beim FC Bayern nur einen Jugendvertrag bis 2022. Die Münchner bemühen sich schon lange um eine Verlängerung bis 2025, stolze sechs Millionen Euro Jahresgehalt stehen im Raum. Verschiedene Quellen gaben in den vergangenen Wochen unterschiedlich optimistische Wasserstände ab.

Laut ‚Sport1‘ ist der erste Profivertrag beim Rekordmeister nun aber „nur noch eine Frage der Zeit“. Setzt Musiala, etwa an seinem 18. Geburtstag am 26. Februar, seine Unterschrift bei den Bayern, würde er interessierten Topklubs aus England die lange Nase zeigen.

Nationalmannschaft

Nicht nur auf Vereins-, sondern auch auf Nationalmannschaftsebene muss sich Musiala zwischen Deutschland und England entscheiden. Für beide Nationen ist der flexible Offensivmann spielberechtigt. Mit Englands A-Trainer Gareth Southgate steht er schon länger in Kontakt, Joachim Löw zog am vergangenen Wochenende nach und bestätigte, Musiala im März nominieren zu wollen.

Mittlerweile soll die Tendenz beim englischen U21-Nationalspieler in Richtung DFB gehen. Anteil daran dürften wohl auch seine deutschen Bayern-Kollegen haben. „Keine Chance, dass wir dieses Talent loslassen. Ich gebe mein Bestes“, versprach etwa Serge Gnabry. Das allerletzte Wort ist aber weder in der Vertrags- noch in der Nationalmannschaftsfrage schon gesprochen.