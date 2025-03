„Einer der besten in Europa“: Bitshiabu raus aus dem Wartestand?

Noch hat es für El Chadaille Bitshiabu bei RB Leipzig nicht so recht klick gemacht. Eigentlich sollte der 2023 verpflichtete Linksfuß als Nachfolger von Josko Gvardiol aufgebaut werden. Doch gleich zu Beginn seiner RB-Karriere zog sich der heute 19-Jährige einen Innenbandriss am Knie zu und verpasste daraufhin 15 Pflichtspiele. Nach einem enttäuschenden ersten Jahr mit nur 29 Einsatzminuten sollte es 2024/25 besser für das französische Toptalent laufen.

Doch auch in dieser Spielzeit scheint Bitshiabu der Durchbruch nicht so recht zu gelingen. Startelfeinsätze wechseln sich mit Spielen über 90 Minuten auf der Ersatzbank ab, dazu durchkreuzten kleinere Verletzungen die Entwicklung. Bisher stehen 961 Spielminuten verteilt auf 20 Einsätze zu Buche.

Im Februar sorgte der Youngster für Aufregung, weil er vor dem Spiel beim FC Augsburg die Abfahrt der Mannschaft verpasste und daraufhin von Trainer Marco Rose aus dem Spieltagsaufgebot gestrichen wurde. Seitdem stand Bitshiabu wieder in zwei von drei Partien in der Startelf. Wohin führt also der Weg des so hochveranlagten Innenverteidigers?

Bester Linksfuß in Europa?

Nach zwei Startelfeinsätzen in Folge könnte der 1,96 Meter große Abwehrhüne auch gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) ein weiteres Mal gegenüber Konkurrent Castello Lukeba (22) die Nase vorn haben. Auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag nahm sich Rose Zeit, um die Entwicklung des Franzosen besonders hervorzuheben: „Chads Entwicklung ist wirklich außergewöhnlich. Er hat im letzten Jahr unfassbar große Schritte gemacht. Für mich hat er mitunter einen der besten linken Füße in ganz Europa.“

Weiter sagte Rose: „Er ist auf ganzer Linie besser geworden, im Verteidigen, im Köpfen. Klar hat er aber auch in vielen Bereichen noch Luft nach oben und deswegen habe ich als Trainer auch die Verpflichtung, ihn auf den Platz zu bringen, damit er sich weiter entwickeln kann.“ Gewichtige Worte, denen auch Taten folgen sollten, will Rose sein Versprechen einlösen. Denn bisher gleicht die Zeit von Bitshiabu in Leipzig eher Licht und Schatten. Blickt man aber auf die jüngste Tendenz, tritt der 15-Millionen-Einkauf so langsam aus dem Wartestand.