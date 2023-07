„Passt hervorragend“: Krauß wird Mainzer

Der 1. FSV Mainz 05 gibt den Transfer von Tom Krauß bekannt. Der zentrale Mittelfeldspiele bindet sich langfristig an die 05er. Die Rheinhessen zahlen dem Vernehmen nach vier Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig für die Dienste des U21-Nationalspielers.

In der abgelaufenen Spielzeit war Krauß an den FC Schalke 04 ausgeliehen. In Gelsenkirchen konnte der 22-Jährige zwar individuell positiv auffallen, den Abstieg verhinderte er in seinen 32 Bundesliga-Partien mit seinen Leistungen aber nicht.

Sportdirektor Martin Schmidt erklärt: „Tom ist ein Transfer, wie er typischer für Mainz 05 nicht sein könnte: Ein Jungnationalspieler, der sich mit unserer Philosophie identifiziert und darauf brennt, hier den nächsten Karriereschritt zu machen. Tom passt sowohl von der Art, wie er Fußball spielt, als auch von der Mentalität her hervorragend zum FSV und wird unsere Teamstruktur optimal ergänzen.“

Krauß sagt: „Die Gespräche mit dem Verein und insbesondere mit Bo Svensson haben mich von Mainz 05 überzeugt. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und gute Spiele machen, dafür sind hier die besten Voraussetzungen gegeben. Ich kenne sogar schon einige meiner neuen Teamkollegen wie Jonathan Burkardt, Nelson Weiper und Sepp van den Berg.“