Polizei eingeschaltet: Herthas Barkok fällt aus

Aymen Barkok steht Hertha BSC vorerst nicht zur Verfügung. Wie der Berliner Zweitligist mitteilt, wurde der Mittelfeldspieler in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Lokal attackiert und mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am gestrigen Sonntag sei Barkok erfolgreich operiert worden.

Zu den näheren Hintergründen und der Ausfallzeit macht die Hertha keine Angaben. Die Polizei habe den Sachverhalt aber aufgenommen. Barkok ist noch bis zum Saisonende von Mainz 05 nach Berlin verliehen. Steht der 25-jährige Marokkaner bei den verbleibenden drei Zweitligapartien noch einmal in der Anfangsformation, greift eine Kaufpflicht über 600.000 Euro.