Hertha BSC: Gent zeigt Interesse an Kanga

Hertha BSC darf sich Hoffnung auf einen Verkauf von Wilfried Kanga machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der KAA Gent ein Auge auf den 26-jährigen Mittelstürmer geworfen. Als mögliche Ablöse steht ein ähnlicher Betrag im Raum, wie der, den die Berliner 2022 für die Verpflichtung des Ivorers an Young Boys Bern überwiesen haben: fünf Millionen Euro.

In der laufenden Saison spielt Kanga auf Leihbasis für Gents Ligakonkurrenten Standard Lüttich. Dabei gelangen dem Torjäger zwölf Treffer und drei Assists in 34 Spielen. Eine Weiterbeschäftigung in Lüttich ist aufgrund einer verzwickten wirtschaftlichen Lage kein Thema, weshalb Gent nun Lunte riecht. Lüttich gehört der 777 Partners Investmentgesellschaft, die – wie der Zufall es will – auch als Investor bei der Hertha aktiv ist.