Hannover arbeitet an Zieler-Verlängerung

Bei Hannover 96 will man sich zeitnah um die Vertragsverlängerung mit Torhüter Ron-Robert Zieler bemühen. „Wir werden uns in der Winterpause sicher mal zusammensetzen“, zitiert die ‚Bild‘ Sportdirektor Marcus Mann, der den Keeper gleichzeitig lobt, „Ron spielt sehr konstant auf hohem Niveau. Bei der Vertrags-Situation sind wir entspannt.“ Vertraglich gebunden ist der Kapitän der Roten aber nur noch bis Saisonende.

Eine schnelle Einigung mit Zieler ist laut ‚Bild‘ aber wahrscheinlich. Sportlich gesehen ist der 35-Jährige bei den Niedersachsen ein großer Rückhalt, spielte in der Hälfte seiner zwölf Ligaspiele zu Null. Darüber hinaus fühlt sich Zieler, der seit 2019 wieder für die 96er zwischen den Pfosten steht, privat überaus wohl in Hannover. Ein Tapetenwechsel im Spätherbst der Karriere kommt für Zieler daher nicht mehr in Frage. Im August hatte der Schlussmann noch verkündet: „Wenn man das perfekte Drehbuch schreiben müsste, dann könnte ich mir gut vorstellen, hier meine Karriere zu beenden.“