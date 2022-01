Chelsea-Abschied: Broja dauerhaft zu Southampton?

Der FC Southampton ist an einer Festverpflichtung von Leih-Stürmer Armando Broja interessiert. Wie Trainer Ralph Hasenhüttl auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (Samstag, 16 Uhr) erklärte, werde man „das richtige Gespräch mit dem Spieler, den Agenten und dem Verein suchen.“ Man werde herausfinden, „was Chelsea will.“

Broja ist aktuell noch bis Ende der Saison vom FC Chelsea an die Saints ausgeliehen und besitzt an der Stamford Bridge noch einen Vertrag bis 2026. In London kam der 20-Jährige vorwiegend für die U23 zum Einsatz, unter Hasenhüttl gelang dem Albaner der Sprung in die Premier League. In 16 Saison-Einsätzen steuerte er sechs Torbeteiligungen bei.