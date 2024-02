Bayer-Funktionär bestätigt Interesse an neuem Spielmacher

Bayer Leverkusen beschäftigt sich mit Sebastian Szymanski von Fenerbahce. „Unsere Scouting-Abteilung kennt ihn. Wie waren und sind mit seinem Umfeld in Kontakt“, erklärt Slawomir Czarniecki, der bei der Werkself als Sportlicher Leiter U16 bis U19 tätig ist, gegenüber dem polnischen Fußball-Portal ‚Meczyki.pl‘.

Szymanski ist Spielmacher, 30-facher polnischer Nationalspieler und ein zehn Millionen Euro teurer Sommerneuzugang der Istanbuler. In seiner ersten Saison in der Süper Lig zeigt der 24-Jährige starke Leistungen: Zwölf Tore und 14 Vorlagen stehen nach wettbewerbsübergreifend 38 Einsätzen zu Buche.

Sommer der Abgänge?

Nicht ungewöhnlich also, dass ein Klub wie Leverkusen Interesse an dem Spieler zeigt. Bayer-Funktionär Czarniecki enthüllt pikante Details: „Wir bereiten uns darauf vor, dass uns möglicherweise nach so einer guten Saison, ein paar Spieler verlassen könnten. Wir wissen noch nicht, auf welcher Position, aber Szymanski könnte in Betracht gezogen werden.“

Gleichzeitig betont Czarniecki aber seine Distanz zu den schlussendlichen Entscheidungsträgern wie Geschäftsführer Sport Simon Rolfes: „Es liegt nicht an mir zu entscheiden, ob er nach Leverkusen kommen wird oder nicht, denn ich bin nicht für die Profimannschaft zuständig. Aber ich kann sagen, dass wir ihn gut kennen.“

Ob dieser Umstand zu einer Verpflichtung führen wird, werden die nächsten Monate zeigen. Auf Szymanskis Position ist Bayer mit Jonas Hofmann (31), Amine Adli (23), Nathan Tella (24), Adam Hlozek (21) und Supertalent Florian Wirtz (20) aktuell ausreichend besetzt. Das könnte sich ändern, wenn die ganz großen Vereine Europas locken.