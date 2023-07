Mbappé stichelt gegen PSG-Bosse

Kylian Mbappé sieht die Schuld der internationalen Misserfolge von Paris St. Germain nicht bei sich. Im Interview mit ‚France Football‘ sprach der 24-Jährige über die andauernden Rückschläge im Kampf um den Gewinn der Champions League: „Ich weiß nicht, was PSG fehlt (um die Champions League zu gewinnen, Anm. d. Red.), das ist für mich keine allzu große Frage. Wir haben getan, was wir konnten, Punkt. Man muss mit den Leuten sprechen, die die Mannschaft zusammenstellen, die den Kader organisieren, die diesen Verein aufbauen.“

„Ich kann auch nicht zaubern. Auch die anderen Spieler haben alles gegeben. Manchmal stößt man im Fußball an seine Grenzen. Deshalb ist das nicht so sehr eine Frage für mich, sondern mehr für die Führungsetage“, so Mbappé weiter. Mit seinen Worten richtet er harsche Kritik an den PSG-Bossen und er befeuert gleichzeitig indirekt die im Raum stehenden Wechselgerüchte.

