Fürth schlägt in Schottland zu

Orestis Kiomourtzoglou kehrt nach Deutschland zurück. Der defensive Mittelfeldspieler schließt sich Greuther Fürth vom schottischen Erstligisten Heart of Midlothian an. Die Kleeblätter statten den 25-Jährigen mit einem Vertrag bis 2025 aus, der per Option um eine weitere Spielzeit verlängert werden kann.

„Oresitis bringt die Qualitäten mit, die wir für das defensive Mittelfeld gesucht haben. Zudem ist er erfahren, ist auf dem Platz auch lautstark und kann so eine wichtige Rolle bei uns einnehmen“, so Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi. In seiner Jugend spielte der Rechtsfuß bereits für die SpVgg Unterhaching.

