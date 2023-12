Bremer verlängert bei Juve

Innenverteidiger Bremer hat seinen Vertrag bei Juventus Turin vorzeitig verlängert. Das zuvor 2027 auslaufende Arbeitspapier des 26-jährigen Brasilianers wurde um ein Jahr ausgedehnt.

Bei Juve ist Bremer unangefochtener Stammspieler und trägt großen Anteil an der wiedergewonnenen Sicherheit in der Defensive. Lediglich elf Gegentore hat die Alte Dame nach 17 Spieltagen kassiert. In der gesamten Hinrunde verpasste Bremer nur ganze sechs Spielminuten.