Spurs: Alles klar mit Fonseca

Tottenham Hotspur kann in Kürze einen Haken hinter die Trainersuche machen. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge ist sich der Premier League-Klub mit Paulo Fonseca einig geworden. Der 48-jährige Portugiese soll einen Zweijahresvertrat mit Option auf eine weitere Saison erhalten.

Fonseca kommt von der AS Rom zu den Spurs. Dort tritt er die Nachfolge des entlassenen José Mourinho an, der wiederum zur neuen Saison das Fonseca-Erbe in der italienischen Hauptstadt übernimmt.