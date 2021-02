Heldt: „Guter Austausch" mit Özcan über Verlängerung

Der Vertrag von Salih Özcan (23) beim 1. FC Köln soll verlängert werden. „Von allen Seiten ist eine Verlängerung vorstellbar“, so Heldt gegenüber dem ‚Express‘. Man sei in einem „guten Austausch“ mit dem zentralen Mittelfeldspieler und seinem Berater. Seine Unterschrift auf einem neuen Kontrakt sei vor allem davon abhängig, in welcher Liga die Kölner nächste Saison spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Özcan hat sich inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt und kommt in der laufenden Spielzeit auf 18 Bundesligaspiele. Sein einziger Assist gelang ihm dabei gegen den VfL Wolfsburg (2:2). Aktuell steht der gebürtige Kölner noch bis Saisonende unter Vertrag.