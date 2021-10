Erst Inter, dann Bayern: Adeyemi-Verhandlungstour geht weiter

Fast schon täglich kommen neue Details zum Poker um Karim Adeyemi ans Licht. Am heutigen Donnerstag hat sich Thomas Solomon, der Berater des Angreifers vom FC Salzburg, mit den Verantwortlichen von Inter Mailand getroffen und über seinen Klienten gesprochen. Das berichtet der TV-Sender ‚Sport1‘.

Der italienische Meister zählt zu der immer größer werdenden Riege internationaler Topklubs, die konkretes Interesse an Adeyemi (19) zeigen. Ebenfalls dabei: Real und Atlético Madrid sowie Paris St. Germain. Auch mit den Franzosen hatte Solomon bereits einen Gesprächstermin vereinbart.

Termin mit Nagelsmann

Nach wie vor sind es aber vor allem die Bundesliga-Topklubs Borussia Dortmund und Bayern München, die sich Hoffnungen auf einen Adeyemi-Transfer machen können und ebenfalls schon mit Solomon gesprochen haben. ‚Sport1‘ zufolge will der Berater in Kürze wieder an der Säbener Straße vorstellig werden, um sich erneut mit den Münchner Bossen auszutauschen. Mit am Tisch sitze dann wahrscheinlich auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Noch scheint völlig offen, wo Adeyemi künftig seine Fußballschuhe schnüren wird. Sicher ist allerdings, dass Salzburg sein DFB-Juwel erst nach der laufenden Spielzeit ziehen lassen will. Ein Transfer im Winter komme für den österreichischen Meister nicht infrage, betonte zuletzt Sportdirektor Christoph Freund.