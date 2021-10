Salzburg: „Adeyemi wird mit uns die Saison fertig spielen“

RB Salzburg hat nicht vor, DFB-Stürmer Karim Adeyemi (19) schon im Winter an einen Topklub abzugeben. „Karim wird mit uns die Saison fertig spielen. Er soll die ganze Saison diese Rolle ausfüllen, die er jetzt gerade hat. Das ist ganz klar das Hauptaugenmerk in Karims Kopf und auch in unserem“, nimmt RB-Sportdirektor Christoph Freund gegenüber ‚Sky Austria‘ Stellung.

In der Bundesliga gelten Borussia Dortmund und Bayern München als Favoriten, international werden Real Madrid, Atlético Madrid, Inter Mailand und dem FC Liverpool Chancen zugerechnet. Freund meint: „Was ist schon im Fußball fix. […] Ich weiß nicht, was passieren müsste, welches Szenario eintreten müsste, dass der Karim nicht die Saison fertig spielt.“ Im Gespräch war im Adeyemi-Poker zuletzt auch immer ein Winterwechsel inklusive Rückleihe nach Salzburg. Als mögliche Ablöse werden 30 bis 40 Millionen Euro gehandelt.