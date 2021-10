Termin steht: PSG gibt „Vollgas“ bei Adeyemi

Der nächste Interessent bringt sich im Rennen um Karim Adeyemi in Stellung. Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt Paris St. Germain im Werben um den 19-jährigen deutschen Nationalspieler „Vollgas“. Demnach wurde schon ein Termin für Gespräche vereinbart.

Adeyemi startete zu Saisonbeginn bei RB Salzburg voll durch. 14 Tore stehen nach 18 Pflichtspielen für den pfeilschnellen Angreifer zu Buche. Am liebsten würde Adeyemi wohl in die deutsche Bundesliga wechseln. Der FC Bayern führte bereits Gespräche, Borussia Dortmund gilt als Favorit.

Mbappé-Nachfolger?

Paris ist aber in der Lage, mit einer Menge Geldscheinen zu wedeln. Zudem wird bei den Franzosen durch den wahrscheinlichen Abgang von Kylian Mbappé ein Platz im Sturm frei. Real Madrid, Atlético Madrid, Inter Mailand sowie der FC Liverpool wurden in den vergangenen Wochen ebenfalls mit Adeyemi in Verbindung gebracht.

Ein Wechsel schon im Winter ist unterdessen unwahrscheinlich. Salzburgs Sportdirektor sagte am gestrigen Sonntag bei ‚Sky Austria‘: „Karim wird mit uns die Saison fertig spielen. Er soll die ganze Saison diese Rolle ausfüllen, die er jetzt gerade hat.“ Schon vorher könnte aber geklärt werden, für wen Adeyemi ab Sommer 2022 auf Torejagd geht.