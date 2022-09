Vereinslos: Denayer noch in die Premier League?

Die Wolverhampton Wanderers könnten noch Jason Denayer verpflichten. „Lasst uns sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Ich kenne Denayer sehr gut“, erklärte Wolves-Trainer Bruno Lage jüngst auf einer Pressekonferenz (zitiert via Fabrizio Romano), „wir sind glücklich mit unseren Innenverteidigern, haben aber eine Kaderlücke. Es wäre gut, wenn wir die Chance haben, einen erfahrenen Spieler zu holen.“

Der 27-jährige Denayer war schon im Vorfeld des Deadline Days mit Wolverhampton in Verbindung gebracht worden, passiert ist aber noch nichts. Da der ehemalige Verteidiger von Olympique Lyon zurzeit vereinslos ist, könnten die Wolves den Belgier auch nach Transferschluss verpflichten.