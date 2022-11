Hannover: Geht Evina zur Konkurrenz?

Franck Evina könnte Hannover 96 in Richtung des Lokalrivalen verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befasst sich Eintracht Braunschweig mit dem 22-jährigen Angreifer, der im Sommer ablösefrei zu haben ist. Die Löwen wollen den Rechtsfuß allerdings schon im Winter gegen eine geringe Ablöse unter Vertrag nehmen. Evina besitzt in Hannover keine Perspektive mehr bei den Profis und bestreitet ausschließlich Einsätze in der zweiten Mannschaft der Roten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort glänzt das ehemalige Talent des FC Bayern derzeit mit elf Treffern und sechs Assists in 16 Partien. Grundsätzlich hat sich für Evina der Wechsel von München nach Hannover im Sommer 2020 nicht ausgezahlt. Für die 96-Profis absolvierte der gebürtige Kameruner lediglich zwei Spiele in zwei Jahren. In Braunschweig dürften dem flexibel einsetzbaren Offensivspieler mehr Einsätze winken.