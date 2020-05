Fulham bindet Schlussmann Rodák

Der FC Fulham stattet seine Nummer eins Marek Rodák mit einem neuen Vertrag aus. Wie der Tabellendritte der zweiten englischen Liga bekanntgibt, verlängert der slowakische Torhüter seinen Vertrag vorzeitig bis 2024. Das 23-jährige Eigengewächs erlebt in dieser Saison bei dem Londoner Klub seinen Durchbruch. In 27 Spielen stand er zwischen den Pfosten.

Rodák ist froh: „Ich bin wirklich glücklich, hier zu unterschreiben und hier zu bleiben, und jetzt freue ich mich einfach auf die Zukunft. Es ist schön, dass der Klub mir vertraut und ich hoffe, dass die Fans es als gute Nachricht empfinden.“

