Guirassy kommt: Der BVB-Plan mit Füllkrug

Am gestrigen Mittwochabend sickerte durch, dass Borussia Dortmund unmittelbar vor der Verpflichtung von 30-Tore-Stürmer Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart steht. Es ist der nach Sébastien Haller (2022) und Niclas Füllkrug (2023) bereits dritte Sommer in Folge, in dem der BVB einen neuen Neuner mit Stammplatz-Ambitionen holt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beinahe zwangsläufig herrscht nun ein Überangebot im Sturm. Beim 30-jährigen Haller sind sich eigentlich alle Beteiligten einig, dass ein Neustart andernorts am meisten Sinn ergibt. Komplizierter ist die Lage bei Füllkrug: Der 31-Jährige spielte eine gute Saison als Stammkraft und überzeugt nun auch bei der EM im eigenen Land.

Lese-Tipp

VfB verleiht Milosevic erneut

Trotzdem ist klar: Guirassy kommt als Wunschspieler von Trainer Nuri Sahin und somit als vorläufige Nummer eins im Sturm nach Dortmund. Mit Füllkrug will der BVB laut der ‚WAZ‘ aber trotzdem weitermachen. Allerdings müsste der 19-fache Nationalspieler akzeptieren, ähnlich wie im DFB-Team erstmal nur Joker zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erste Interessenten klopfen an

Ob Füllkrug da mitmacht, ist noch völlig offen. Optionen gibt es für ihn allemal: Der VfB Stuttgart und Fenerbahce haben bereits Informationen über die Machbarkeit eines Transfers eingeholt. Mit jedem weiteren Treffer bei der EM wird Füllkrug zudem weitere Interessenten auf den Plan rufen.