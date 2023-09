FC Bayern: Freund stützt de Ligt

Christoph Freund kann den Bankfrust von Matthijs de Ligt nachvollziehen. Über die aktuelle Situation des Innenverteidigers sagt der Sportdirektor des FC Bayern laut der ‚Sport Bild‘: „Er ist ein richtig wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir haben drei Weltklasse-Innenverteidiger, und die werden wir auch brauchen. Für ihn ist die Situation aktuell natürlich nicht so einfach, er will spielen. Aber ich bin überzeugt, dass er noch ganz viele Spiele machen wird innerhalb der nächsten Monate. Er gibt im Training immer alles.“

Erst gestern bezog de Ligt öffentlich Stellung zu seinem Status als Einwechselspieler: „Die letzten vier Spiele habe ich nicht so viel gespielt, das ist furchtbar und natürlich nicht so schön. Ich will immer spielen.“ Weite Teile der Vorbereitung auf die neue Spielzeit hatte de Ligt mit einer Wadenverletzung verpasst.