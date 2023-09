„Das ist furchtbar“: De Ligt mit Rolle beim FC Bayern unzufrieden

Nach wie vor wartet Matthijs de Ligt auf seinen ersten Startelf-Einsatz in der neuen Bundesliga-Saison. Beim gestrigen 2:2 des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen vertraute Trainer Thomas Tuchel erneut auf das Innenverteidiger-Duo Dayot Upamecano und Min-jae Kim, de Ligt wurde nach 85 Minuten eingewechselt.

Dem 24-jährigen Niederländer gefällt das gar nicht. „Die letzten vier Spiele habe ich nicht so viel gespielt, das ist furchtbar und natürlich nicht so schön“, zitiert ‚Sky‘ de Ligt, „ich will natürlich immer spielen.“

Der 42-fache Nationalspieler war im vergangenen Jahr für rund 70 Millionen Euro von Juventus Turin nach München gewechselt und war in seiner Debütsaison regelmäßig gesetzt. Weite Teile der Vorbereitung auf die neue Spielzeit verpasste de Ligt mit einer Wadenverletzung.