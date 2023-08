Neue Details: „Zufriedenstellendes“ Treffen zwischen Bonucci & Union

Am gestrigen Dienstag fand zwischen Leonardo Bonucci (36) und Union Berlin ein positives Treffen statt. Das berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Die Gespräche seien aus Sicht beider Parteien „zufriedenstellend“ verlaufen.

Lediglich die Gehaltsfrage ist der Fachzeitung zufolge noch zu klären. Union könne dem Routinier ein Jahresgehalt von zwei Millionen netto pro Saison anbieten, bei Juventus Turin verdient der Innenverteidiger derzeit 3,5 Millionen Euro netto pro Jahr. Ausgerechnet Juve könnte den Eisernen jedoch dabei helfen, den Transfercoup einzutüten.

Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hat sich die Alte Dame dazu bereiterklärt, einen Teil des Gehalts in Form einer Abgangsentschädigung zu übernehmen. Der Sensationswechsel rückt also deutlich näher. Für Union wäre Bonucci nach Kevin Volland (31) und Robin Gosens (29) bereits der dritte prominente Neuzugang in diesem Sommer.