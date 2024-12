Heidenheim: Zwei Torhüter auf der Liste

Der 1. FC Heidenheim schaut sich für den Fall, dass Kevin Müller (33) den Verein am Saisonende mit Vertragsablauf verlässt, auf dem Transfermarkt um. Wie der ‚kicker‘ schreibt, soll der Bundesligist Christian Früchtl (24) und Marcel Lotka (23) im Visier haben. Letzterer weckt auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch der 1. FC Köln soll an Lotka, der derzeit bei Borussia Dortmunds Drittligateam zwischen den Pfosten steht, interessiert sein. Früchtl stammt aus der Jugend des FC Bayern und hat über Austria Wien im Sommer den Weg zu UC Lecce gefunden. In der Serie A kommt er aber nicht an Wladimiro Falcone vorbei und muss bis dato auf der Bank Platz nehmen.