„Es sind nur noch drei Tage“: Füllkrug spricht über Winterwechsel

Werder Bremen wird auch für den restlichen Saisonverlauf auf Niclas Füllkrug zählen können. „Ich bin gerne hier“, stellte der Mittelstürmer im Anschluss an den 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg klar. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der Nationalspieler: „Die Aussage von Clemens Fritz, dass er davon ausgeht, dass ich bleibe, war mit mir abgesprochen. Ich gehe davon aus, das es so bleibt. Es sind nur noch drei Tage. Ich glaube nicht, dass noch etwas passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Grün-Weißen eine gute Nachricht. Gegen die Wölfe erzielte Füllkrug seine Saisontore zwölf und 13. Der 29-Jährige sorgte mit seinen Treffern dafür, dass Werder vorerst auf Platz zehn liegt und mit dem unmittelbaren Abstiegskampf nichts zu tun hat. Die starken Leistungen des Nationalspielers sind auch anderen Bundesligisten nicht verborgen geblieben, das weiß auch Füllkrug.

Lese-Tipp

Schalke gibt Transferflop Larsson ab

„Was im Winter kam, wurde von mir abgelehnt. Das habe ich gar nicht an Werder rangelassen“, verrät der Stürmer, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Dem Vernehmen nach hatte Borussia Mönchengladbach angeklopft. Auch die TSG Hoffenheim wurde zuletzt mit einem potenziellen Transfer in Verbindung gebracht.