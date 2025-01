Causa Olmo: Laporta wittert Verschwörung gegen Barça

Joan Laporta sieht sich im Fall der Registrierung von Dani Olmo (26) und Pau Víctor (23) weiter im Recht. Auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz teilte der Präsident des FC Barcelona am heutigen Dienstagvormittag gegen „Destabilisierer im Inneren und Äußeren“ aus: „Nichts, was in den letzten Wochen im Zusammenhang mit den Einschreibungen von Olmo und Pau geschehen ist, hat uns überrascht. Wenn man auf die Geschichte von Barça zurückblickt, hätte man es erwarten können. Wenn der FC Barcelona wieder an die Spitze der Fußballwelt zurückkehrt, schließen sich verschiedene Akteure mit Unterstützung der Medien zusammen, um ein Narrativ zu entwerfen, das nichts mit der Realität zu tun hat. Wir kennen diesen Modus Operandi bereits, weil er sich zyklisch wiederholt. Aber wieder einmal sind sie damit nicht durchgekommen. Sie wollten uns liquidieren. Und wir haben bekommen, was wir wollten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Lage der Katalanen sei bei Weitem nicht so dramatisch: „In den vergangenen zwei Wochen haben wir zwei Fakten gesehen: Tatsache ist, dass wir wieder die 1:1-Regel des Financial Fairplay erfüllen und wieder normal unterschreiben können. Um das zu erreichen, mussten wir Verträge wie den mit Nike abschließen, den besten Sportbekleidungsvertrag in der Welt des Fußballs. Das widerlegt auch diejenigen, die behaupten, dass der Verein ein schlechtes Image hat oder schlecht geführt wird.“ Wem dafür das Lob zustehe, liege auf der Hand: „Das ist auch dem Talent, dem Wissen, der Intelligenz, der Kühnheit und dem Mut der Führungskräfte des Klubs zu verdanken. Und wir haben es geschafft, weil wir Barça lieben.“ Gleichzeitig warnte Laporta seine Kritiker: „Die äußeren und inneren Destabilisierer werden hart arbeiten müssen, um uns zu Fall zu bringen.“