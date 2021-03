U21-EM: Deutschland erkämpft einen Punkt | Nmecha macht Lust auf mehr

Trainer Stefan Kuntz überraschte mit einer 3-4-2-1-Grundordnung. Die spielerisch starken Niederländer hielt Deutschland damit aber nur begrenzt in Schach – die größeren Chancen hatte Oranje. Nach einem Riesenbock von Keeper Dahmen ging die Jong Elftal dann auch durch Kluivert in Führung (47.).

Das DFB-Team zeigte im Anschluss aber Moral und zahlreiche Einwechslungen brachten noch einmal neuen Schwung. Letztlich erkämpfte sich Deutschland durch Nmechas Ausgleich (84.) doch noch einen Punkt, durch den man die Spitzenposition in Gruppe A verteidigt. Im abschließenden Spiel am Dienstag (18 Uhr) trifft die U21 auf Rumänien, auf die Niederlande wartet Ungarn.

Bewerbung für Jogi: Lukas Nmecha

Seit Jahren mangelt es Deutschland an einem Mittelstürmer von internationalem Format. Was Lukas Nmecha gegen die Niederländer zeigte, macht Hoffnung, dass endlich nochmal ein Top-Neuner in der Mache ist. Der Mann von Manchester City (verliehen an den RSC Anderlecht) behauptete gegen die robusten niederländischen Verteidiger zahlreiche anspruchsvolle Bälle und verteilte sie sauber weiter.

Obendrein suchte der 22-Jährige immer wieder den Weg in die Tiefe, seine Hintermänner Özcan und Berisha fanden Nmecha aber zu selten. Letztlich durfte sich der gebürtige Hamburger dann doch noch belohnen, indem er zum späten Ausgleich einschob – und seinem Team damit eine hervorragende Ausgangsposition verschaffte.

Torfolge

0:1 Kluivert (47.): Riesen-Bock von Keeper Dahmen: Der Mainzer gerät bei einem Einwurf-Rückpass wegen einer schlechten Ballannahme unter Bedrängnis, will den titschenden Ball klären, trifft das Spielgerät nicht voll und legt so für Kluivert auf, der ins leere Tor trifft.

1:1 Nmecha (84.): Der beste Deutsche trifft zum Ausgleich: Der gerade eingewechselte Burkardt zieht auf rechts an seinem Gegenspieler vorbei, bringt den Ball flach in die Mitte wo Nmecha genau richtig steht und einschiebt.

Die Noten für Deutschland

Eingewechselt:

77‘ Klimowicz für Özcan

77‘ Raum für Jakobs

82‘ Burkardt für Berisha

81‘ Stach für Maier

89‘ Janelt für Baku