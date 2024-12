Ist dieser BVB-Star ohne Champions League weg?

Borussia Dortmund tanzte auch in den Vorjahren immer wieder gefährlich nahe an der Grenze zur Qualifikation für die Champions League. Schlussendlich qualifizierte sich der BVB aber immer für die Königsklasse, wenn auch in der vergangenen Saison nur, weil der fünfte Platz ausreichte. So prekär wie in diesem Jahr war die Lage allerdings schon lange nicht mehr. Vor dem abschließenden Spiel vor der Winterpause gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 17:30 Uhr) beträgt der Abstand auf Platz vier bereits fünf Punkte.

Für Nuri Sahin sollen die Schwarz-Gelben zwar bereit sein, ein Jahr ohne Champions League in Kauf zu nehmen. Sollte es tatsächlich soweit kommen, müsste sich der BVB aber wohl nach einem neuen Stammkeeper umsehen. Wie die ‚Bild‘ spekuliert, wäre Gregor Kobel nur mit Europa League-Fußball „kaum zu halten“.

An Interessenten mangelt es beim 27-jährigen Schweizer nicht. Die Boulevardzeitung bestätigt Berichte von ‚Sky‘, wonach der FC Chelsea ein Auge auf ihn geworfen hat. An der Stamford Bridge stehen zwar bereits sage und schreibe neun Torhüter unter Vertrag, richtig zufrieden sei man aber mit keinem von ihnen. Kobel könnte der gesuchte neue Stammkeeper sein.