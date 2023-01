Arminia holt neuen Stürmer

https://www.arminia.de/neues/schlagzeilen/detail/dsc-arminia-verpflichtet-christopher-schepp

DSC Arminia verpflichtet Christopher Schepp

Der DSC Arminia Bielefeld hat Christopher Schepp unter Vertrag genommen. Der 22 Jahre alte Stürmer wechselt vom Nord-Regionalligisten TuS BW Lohne nach Ostwestfalen und wird bereits heute das Training aufnehmen. Schepp erzielte für die Lohner in 19 Spielen vor der Winterpause zwölf Tore. Mit 20 Treffern in 25 Spielen hatte er in der Saison 2021/22 maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Lohner aus der Oberliga Niedersachsen in die Regionalliga.