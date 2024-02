Gondorf hängt Schuhe an den Nagel

Jérôme Gondorf beendet im Anschluss an die laufende Saison seine Karriere. „Ich möchte allen Mitmenschen danken, die die viereinhalb Jahre mit mir geteilt haben. Vor allem natürlich meinen Weggefährten auf dem Platz, die die Leidenschaft für den KSC immer wieder unter Beweis gestellt haben“, sagt der Kapitän des Karlsruher SC in einem Statement.

„Dass Jérôme von Bord geht, ist für uns alle ein sehr emotionaler Moment“, erklärt Chefcoach Christian Eichner. Seit vier Saisons führt der Rechtsfuß den Zweitligisten als Kapitän aufs Feld. In der aktuellen Spielzeit kommt der Stratege auf 18 Einsätze in Liga zwei, in denen er einen Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete. Zuvor lief der 35-Jährige unter anderem für den SC Freiburg, Werder Bremen und Darmstadt 98 auf.