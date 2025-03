Haaland-Schock für City

Manchester City muss einen Großteil des Saisonendspurts ohne Topstürmer Erling Haaland auskommen. Wie der Scheichklub vermeldet, wird der 24-Jährige bis auf Weiteres mit einer Verletzung am linken Knöchel ausfallen, die er sich im FA Cup-Spiel gegen den AFC Bournemouth (2:1) zugezogen hat. Die abschließende Diagnose steht derzeit noch aus, wie dem Vereinsstatement zu entnehmen ist: „Erling unterzog sich am Montagmorgen in Manchester ersten Tests und wird nun eine fachärztliche Beratung in Anspruch nehmen, um das volle Ausmaß der Verletzung zu bestätigen.“

Sicher scheint jedoch, dass die Skyblues in einigen Partien in der Premier League sowie im FA Cup auf den treffsicheren Norweger verzichten müssen: „Die Beurteilung dauert noch an, um eine vollständige Prognose zu erstellen. Es wird erwartet, dass Erling rechtzeitig fit sein wird, um in dieser Saison noch eine Rolle zu spielen, einschließlich der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft in diesem Sommer.“